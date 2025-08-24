Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Рубенс Баррикелло — новый чемпион NASCAR в Бразилии

Рубенс Баррикелло — новый чемпион NASCAR в Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

53-летний бразильский автогонщик и бывший пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло стал новым чемпионом серии NASCAR Бразилия.

Рубенс одержал четвёртую победу в сезоне, финишировав первым в субботнем (23 августа) заезде на автодроме Велья-Читта, расположенном примерно в 180 км к северу от его родного Сан-Паулу, и завоевал титул чемпиона. Последняя гонка сезона пройдёт сегодня, 24 августа.

Баррикелло (Ford Mustang #91, Full Time) вышел в лидеры на третьем круге, обогнав своего напарника Тьяго Камило (Ford Mustang №21, Full Time).

«Все знают, как я люблю эти соревнования и насколько жёсток. Мне жаль Тьяго, но я ничего не мог поделать. Я уже объезжал по внешней траектории, увидел, как у него отказал двигатель, и в итоге оказался по внутренней. Вне трассы мы друзья, но, когда мы закрываем забрало шлема, мы боремся за свои идеалы. В итоге машина хорошо ощущалась, и, несмотря на мощного Кака (Bueno, Chevrolet Camaro №0, Team RC), я одержал победу. Сердце у меня в пятках, и я очень счастлив», — приводит слова Баррикелло пресс-служба соревнований.

В сентябре чемпионат перейдёт в фазу Special Eidition, где будет определён новичок года и абсолютный чемпион серии.

Материалы по теме
Рубенс Баррикелло: появление большего количества бразильцев в Ф-1 — это вопрос времени
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android