Рубенс Баррикелло — новый чемпион NASCAR в Бразилии

53-летний бразильский автогонщик и бывший пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло стал новым чемпионом серии NASCAR Бразилия.

Рубенс одержал четвёртую победу в сезоне, финишировав первым в субботнем (23 августа) заезде на автодроме Велья-Читта, расположенном примерно в 180 км к северу от его родного Сан-Паулу, и завоевал титул чемпиона. Последняя гонка сезона пройдёт сегодня, 24 августа.

Баррикелло (Ford Mustang #91, Full Time) вышел в лидеры на третьем круге, обогнав своего напарника Тьяго Камило (Ford Mustang №21, Full Time).

«Все знают, как я люблю эти соревнования и насколько жёсток. Мне жаль Тьяго, но я ничего не мог поделать. Я уже объезжал по внешней траектории, увидел, как у него отказал двигатель, и в итоге оказался по внутренней. Вне трассы мы друзья, но, когда мы закрываем забрало шлема, мы боремся за свои идеалы. В итоге машина хорошо ощущалась, и, несмотря на мощного Кака (Bueno, Chevrolet Camaro №0, Team RC), я одержал победу. Сердце у меня в пятках, и я очень счастлив», — приводит слова Баррикелло пресс-служба соревнований.

В сентябре чемпионат перейдёт в фазу Special Eidition, где будет определён новичок года и абсолютный чемпион серии.