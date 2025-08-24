Скидки
Леклер — о новом регламенте: я посвятил себя тому, чтобы сделать «Феррари» снова великой

Комментарии

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», высказался о работе с болидом 2026 года.

«Следующий год станет для нас поворотным моментом, поскольку это будет новая эра болидов. Всякий раз, начиная новый исторический этап, если вы делаете это неправильно, то вернуться назад всегда сложнее, потому что другие команды также стремятся к обновлениям. Сократить отставание очень сложно. Нам нужно начать с правильного шага, а там посмотрим. На данный момент я полностью посвятил себя тому, чтобы попытаться снова сделать «Феррари» великой и снова выигрывать гонки», — приводит слова Леклера издание Racignnews365.

