Сайнс рассказал, что его расстраивает в дебютном сезоне за «Уильямс»

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс из команды «Уильямс» подвёл итоги первой половины дебютного сезона в британской команде.

«Итоги сезона на данный момент? Это сложный вопрос для отчёта, но я бы сказал, что у него были взлёты и падения. Я очень расстроен, потому что чувствую, что у меня был большой темп в машине, который не получилось раскрыть. Я быстро адаптировался к команде. С самого начала я чувствовал, что у меня хорошая скорость за рулём болида, но было очень сложно сопоставить два результата на протяжении всей первой половины сезона.

Иногда очки терялись не из-за нас или болида, а из-за инцидентов с соперниками. А иногда и вообще не получалось стартовать, как в Австрии. Также были проблемы с трафиком в первом сегменте или какие-то стратегические ошибки, которые мы допускали в течение года. Так что в плане результатов у нас ничего не сложилось. Но среди этих взлётов и падений есть скорость. Это доказательство того, что мы движемся в правильном направлении. Просто когда у вас нет результата, подтверждающего это, это расстраивает», — приводит слова Сайнса издание Racignnews365.