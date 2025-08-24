Марк Маркес выиграл ГП Венгрии MotoGP, Акоста — 2-й, чемпион Мартин отыграл 13 позиций

В воскресенье, 24 августа, в районе Балатонфэкаяр прошла основная гонка 14-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Венгрии. Победу одержал шестикратный чемпион серии из Испании Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал его соотечественник Педро Акоста («КТМ»). Третий — итальянец Марко Бедзекки («Априлья»).
Действующий чемпион серии Хорхе Мартин («Априлья») стартовал 17-м и финишировал четвёртым, отыграв 13 позиций.
MotoGP. Гран-при Венгрии. Гонка
1. Марк Маркес («Дукати») — 26 кругов.
2. Педро Акоста («КТМ») +4.314.
3. Марко Бедзекки («Априлья») +7.488.
4. Хорхе Мартин («Априлья») +11.069.
5. Лука Марини («Хонда») +11.904.
6. Франко Морбиделли («Дукати») +12.608.
7. Брэд Биндер («КТМ») +12.902.
8. Поль Эспаргаро («КТМ») +14.015.
9. Франческо Баньяя («Дукати») +14.854.
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +15.473.
