Мекис — о руководителях команд: должны снизить свои перспективы ради будущего Формулы-1

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал свои взаимоотношениями с коллегами.

«Соревнование на треке — это одно, но совместные обсуждения для определения позиций в отношении будущего спорта и ключевых стратегических решений, которые нам необходимо принять, — это нечто обычное для участников соревнований. Как бы мы ни были не согласны и просто защищали свои краткосрочные или среднесрочные интересы, правда в том, что у нас очень хорошие отношения с Заком [Брауном], с Андреа [Стеллой], а также с Тото [Вольфом], Фредом [Вассёром], Маттиа [Бинотто] и всеми другими ребятами.

Это очень хорошая группа, и я думаю, что Комиссия Формулы-1 проделала достаточно совместной работы, чтобы осознать, что если мы действительно хотим, чтобы спорт был на самом высоком уровне, на котором он находится сейчас, он заслуживает группы, которая пытается снизить свои краткосрочные и среднесрочные перспективы, чтобы обсудить это с ФИА и Формула-1 о том, как продвигать автоспорт вперёд.

Это то, что мы пытаемся делать, мы не скрываем своей предвзятости, но мы стараемся быть конструктивными в отношении того, как это сделать», — приводит слова Мекиса издание Racingnews365.