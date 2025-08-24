Британская гонщица оценила шансы дочери Макса Ферстаппена дебютировать в автоспорте

30-летняя британская гонщица и руководитель «Астон Мартин» в Ф-1 Академии Джессика Хоукинс высказалась о шансах Лили Ферстаппен, дочери четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, стать гонщицей.

«Лили Ферстаппен в автоспорте? Я надеюсь, что, возможно, мы сможем увидеть это. Конечно, я думаю, да, нужно обладать хорошими генами, хорошими генами гонщика, и я надеюсь, что мы увидим их проявление пораньше.

На мой взгляд, сейчас в автоспорте есть пара чуть более молодых гонщиц, которые всё ещё в начале своей карьеры и показывают признаки того, что они могут быть действительно, действительно хороши. Но пока слишком рано судить. Главное, чтобы они получали необходимое развитие и всё, что им нужно на этом раннем этапе карьеры.

Ранний этап в карьере любого пилота — самый важный. Если посмотреть на то, что они делают сейчас по сравнению со многими годами назад, мы ушли очень далеко вперёд. Нельзя ожидать драматических изменений в одночасье, но направление, в котором мы движемся, очень положительное. Нам просто нужно продолжать процессы, которые сейчас запущены. Молодые гонщицы, которых мы видим сейчас, должны подрасти и набраться опыта. Я думаю, это действительно принесёт дивиденды через несколько лет», — приводит слова Хоукинс издание GPblog.