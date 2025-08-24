Скидки
Марко похвалил выступление Хаджара, отвечая про результаты Лоусона в Венгрии

Комментарии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко похвалил франко-алжирского пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара, отвечая на вопрос о результате новозеландского гонщика и его напарника Лиама Лоусона на Гран-при Венгрии.

— Хорошее выступление Лоусона в Венгрии?
— А также Исака. Я думаю, что Хаджару не повезло в гонке. Он финишировал 11-м и отстал, когда лидеры обогнали его. Так что «Рейсинг Буллз» показал очень хорошее выступление, — приводит слова Марко издание GPblog.

На Гран-при Венгрии Лоусон финишировал восьмым.

После 14 этапов в сезоне-2025 у «Рейсинг Буллз» 45 очков и восьмое место в Кубке конструкторов. У Исака 22 балла, а у Лиама — 20.

Комментарии
