Тото Вольф вспомнил, как ударил Райкконена, защищая Расселла в Санкт-Петербурге

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как в 2018 году во время церемонии награждения лучших гонщиков ФИА, которая проходила в Санкт-Петербурге, он ударил чемпиона Ф-1 2007 года Кими Райкконена, который оскорбил Джорджа Расселла. Тогда британец был юниором немецкой команды, выступая за неё в Ф-2.

«Это был неловкий момент, но так оно и было. Я вырос в суровой среде, где иногда приходилось давать сдачи. Мы были в Санкт-Петербурге на церемонии награждения, и гонщик Ф-1 Райкконен оскорбил Джорджа, хотя тот [в том году] выиграл Формулу-2.

После этого я ударил Кими. На этом всё закончилось. Я отдам всё ради своей семьи и команды. Всегда обниму их за плечи, если потребуется помощь, чтобы защитить. С другой стороны, мне самому также нужна поддержка моего коллектива», — приводит слова Вольфа портал Sportskeeda.