Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф вспомнил, как ударил Райкконена, защищая Расселла в Санкт-Петербурге

Тото Вольф вспомнил, как ударил Райкконена, защищая Расселла в Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как в 2018 году во время церемонии награждения лучших гонщиков ФИА, которая проходила в Санкт-Петербурге, он ударил чемпиона Ф-1 2007 года Кими Райкконена, который оскорбил Джорджа Расселла. Тогда британец был юниором немецкой команды, выступая за неё в Ф-2.

«Это был неловкий момент, но так оно и было. Я вырос в суровой среде, где иногда приходилось давать сдачи. Мы были в Санкт-Петербурге на церемонии награждения, и гонщик Ф-1 Райкконен оскорбил Джорджа, хотя тот [в том году] выиграл Формулу-2.

После этого я ударил Кими. На этом всё закончилось. Я отдам всё ради своей семьи и команды. Всегда обниму их за плечи, если потребуется помощь, чтобы защитить. С другой стороны, мне самому также нужна поддержка моего коллектива», — приводит слова Вольфа портал Sportskeeda.

Материалы по теме
«В мусорном ведре». Тото Вольф — о важном обновлении болида «Мерседеса» 2025 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android