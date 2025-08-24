В «Кадиллаке» отреагировали на слухи о подписании Боттаса и Переса на сезон-2026

Чемпион Формулы-1 1978 года, а также член совета директоров «Кадиллака» Марио Андретти отреагировал на слухи, что финн Валттери Боттас и мексиканец Серхио Перес утверждены в качестве боевых пилотов американского коллектива на сезон-2026.

«Просто верьте тому, что мы говорим», — приводит слова Андретти портал Sportskeeda.

Ранее о подписании Боттаса и Переса сообщили авторитетные издания Racingnews365 и The Race, а также журналист De Telegraaf Эрик ван Харен.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Боттас в настоящий момент является резервистом немецкой команды «Мерседес».