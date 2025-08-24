Скидки
Алексей Попов высказался насчёт возобновления трансляций Ф-1 на территории России

Российский комментатор Алексей Попов ответил, будет ли он готов вернуться к комментированию Формулы-1, если её вновь будут показывать на российском телевидении.

«Я-то захочу. Только не уверен, что сейчас кто-то вернётся к этому режиму. А так, почему нет? Это моя жизнь, 35 лет…

Есть ли шансы, например, прокомментировать Гран При Азербайджана с трассы? Нет, никаких. Я уж не говорю про авторские права. Организовать можно и из отеля, но в чём тогда смысл? А сидеть на трибуне и комментировать – так не работает», — сказал Попов во время стрима в своей группе «Гаснут огни».

Напомним, Попову 51 год. Алексей занимался комментированием «Королевских гонок» с 1992 по 2022 год.

