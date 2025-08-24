Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас и Перес отказали «Альпин» в переходе в пользу «Кадиллака» — ESPN

Боттас и Перес отказали «Альпин» в переходе в пользу «Кадиллака» — ESPN
Комментарии

36-летний финский гонщик Валттери Боттас и 35-летний мексиканский пилот Серхио Перес отказались от предложения французского коллектива «Альпин» стать пилотами команды на сезон-2026. Об этом сообщает авторитетный американский портал ESPN.

Согласно имеющейся информации, представители «Альпин» обращались к пилотам на предмет возможного сотрудничества в следующем сезоне, однако оба гонщика отказались, так как к тому моменту их переговоры с американской командой «Кадиллак» были на финальной стадии.

Сообщается, что французский коллектив ищет опытного гонщика на замену аргентинцу Франко Колапинто на сезон-2026.

Материалы по теме
В «Кадиллаке» отреагировали на слухи о подписании Боттаса и Переса на сезон-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android