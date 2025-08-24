Боттас и Перес отказали «Альпин» в переходе в пользу «Кадиллака» — ESPN

36-летний финский гонщик Валттери Боттас и 35-летний мексиканский пилот Серхио Перес отказались от предложения французского коллектива «Альпин» стать пилотами команды на сезон-2026. Об этом сообщает авторитетный американский портал ESPN.

Согласно имеющейся информации, представители «Альпин» обращались к пилотам на предмет возможного сотрудничества в следующем сезоне, однако оба гонщика отказались, так как к тому моменту их переговоры с американской командой «Кадиллак» были на финальной стадии.

Сообщается, что французский коллектив ищет опытного гонщика на замену аргентинцу Франко Колапинто на сезон-2026.