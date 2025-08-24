Экклстоун назвал страну, которая должна быть включена в календарь Ф-1. Это не Россия

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил желание увидеть в календаре «Королевских гонок» ЮАР.

— Какую страну вы хотели бы увидеть в календаре Формулы-1?

— ЮАР. Африканский континент заслуживает того, чтобы там проходили гонки. На мой взгляд, организовать Гран-при там стало сейчас проще, однако это по-прежнему вопрос денег и политики, — приводит слова Экклстоуна портал F1destinations.

Напомним, в данный момент этапы Формулы-1 проводятся в Бахрейне, Австралии, Китае, Японии, Саудовской Аравии, США, Италии, Монако, Испании, Канаде, Австрии, Великобритании, Бельгии, Венгрии, Нидерландах, Италии, Азербайджане, Сингапуре, Мексике, Бразилии, Катаре и ОАЭ.