Экс-пилот Ф-1: Хэмилтон лишился своей силы — умения вести за собой команду в трудное время

Бывший пилот Формулы-1 итальянец Иван Капелли высказался о проблемном положении 40-летнего семикратного чемпиона Ф-1 британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Я заметил, как улыбка исчезла из его взгляда. Хэмилтон больше не может использовать свою сильную сторону — умение вести за собой команду в трудные времена. Теперь и сам Льюис знает об этом, особенно когда бок о бок с ним выступает такой быстрый напарник по команде, как Шарль.

Хэмилтон ведёт двойную жизнь. Вне трассы мы видим обычного Льюиса, семикратного чемпиона Ф-1, которого знаем. Однако когда ему приходится садится за руль болида, он не может решить свои проблемы с пилотированием. Льюис всё ещё может быть полезен для «Феррари». Хотя трудно представить, что он завершит сезон в таком положении. Хэмилтон уже осознаёт, что не может приспособиться к SF-25. Даже методы работы в «Феррари», вероятно, отличаются от тех, к которым он привык за 12 лет в «Мерседесе».

На данный момент единственный шанс, который остался у Хэмилтона [чтобы проявить себя в «Феррари» и восстановить репутацию], — это сезон-2026. У него будет совершенно новая машина, и начнут действовать новые правила. Все будут стартовать в равных условиях», — приводит слова Хэмилтона портал Crash.net.