Босс «Кик-Заубера»: Бортолето доказывает, что является звездой, которую мы в нём видели

Бывший спортивный директор «Ред Булл», а ныне руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли восторженно высказался в адрес пилота своей команды бразильца Габриэла Бортолето.

«Отмечу, что Бортолето не проехал 10 тыс. километров во время тестов. Он преодолел это расстояние, будучи пилотом Формулы-1. Для него это первый сезон в Ф-1. И есть ещё много трасс, на которых он не пилотировал болид, а скоро появятся новые, где его также не было.

Мне кажется, что Габриэл повзрослел как гонщик. Стал более развитым. Он сможет адаптироваться к этим новым трассам гораздо быстрее, чем в первой половине сезона.

У Габриэла фантастическая трудовая этика. Он способен усваивать новую информацию. Бортолето всеми силами доказывает, что является той будущей звездой, которую и хотели увидеть в нём», — приводит слова Уитли портал PlanetF1.