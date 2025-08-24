Расмуссен одержал первую победу в IndyCar, Шварцман — 18-й на овале в Милуоки

Пилот команды Ed Carpenter Racing Кристиан Расмуссен выиграл гонку Snap-on Milwaukee Mile 250 — 16-й этап сезона IndyCar, который прошёл на овале Milwaukee Mile. Для датчанина, который дебютировал в IndyCar в прошлом году, это первая победа в американской серии. Отметим также, что для Ed Carpenter Racing эта победа стала первой с 2021 года.

Гонка началась с аварии Нолана Сигела — дебютант Arrow McLaren уже на первом круге поскользнулся в повороте и вылетел в заграждения, лишь чудом никого не задев. На рестарте после этого инцидента занесло Грэма Рэйхола — опытнейший американец сумел удержать машину от разворота, однако судьи вновь вывесили жёлтые флаги.

Права на видео принадлежат IndyCar. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT INDYCAR SERIES.

В третий раз жёлтые флаги появились, когда Уилл Пауэр в конце третьего отрезка на изношенных шинах врезался в стену. Пауэр обгонял соперника по внешней траектории, выехал на грязную от ошмётков резины часть асфальта и врезался в заграждения. Австралиец смог продолжить движение, но затем вновь въехал в отбойник и окончательно потерял контроль над повреждённой машиной.

Тем временем инициативу в гонке захватил Алекс Палоу, который на предыдущем этапе досрочно обеспечил себе четвёртый чемпионский титул. На первом отрезке борьбу испанцу навязал Дэвид Малукас, но на втором пит-стопе механики AJ Foyt Enterprises ошиблись при постановке машины на домкрат и в итоге потеряли целый круг относительно лидера. Однако за 40 кругов до финиша над трассой заморосил небольшой дождь — судьи вывесили жёлтые флаги, а у соперников появился шанс опередить Палоу.

Испанец, так же как и преследовавшие его Скотт Макглоклин и Джозеф Ньюгарден из Team Penske, решил не менять шины, тогда как все остальные пилоты заехали в боксы и во время жёлтых флагов получили свежую резину. Рестарт гонке был дан за 26 кругов до финиша, и Расмуссен сначала прорвался на четвёртую позицию, опередив другие машины на свежих шинах, а потом одного за другим прошёл Ньюгардена, Макглоклина и Палоу.

Права на видео принадлежат IndyCar. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале INDYCAR On FOX.

Палоу и Макглоклин в итоге удержались в топ-3, а на четвёртое место поднялся экс-пилот Формулы-1 Александер Росси, выступающий вместе с Расмуссеном за Ed Carpenter Racing. Пато О’Уорд стал пятым, опередив товарища по Arrow McLaren Кристиана Лундгора, а Джозеф Ньюгарден добрался до финиша лишь 7-м.

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман при старте с 20-й позиции перед финальными пит-стопами смог прорваться на 16-ю строчку, однако позже откатился на 18-е место. Его партнёр по Prema Racing Каллум Айлотт сошёл с дистанции — на 139-м круге из 250 вышел из строя двигатель на его машине.

IndyCar. Snap-on Milwaukee Mile 250 (топ-10):

1. Кристиан Расмуссен (Ed Carpenter Racing) — 250 кругов.

2. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +2.0 сек.

3. Скотт Макглоклин (Team Penske) +10,7.

4. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) +11.5.

5. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +12.1.

6. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +12.9.

7. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +14.5.

8. Дэвид Малукас (AJ Foyt Enterprises) +15.2.

9. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +15.7.

10. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) +16.5.

…18. Роберт Шварцман (Prema Racing) +1 круг.

Финальный этап сезона IndyCar — гонка Borchetta Bourbon Music City Grand Prix — пройдёт на овале «Нэшвилл Суперспидвей» 31 августа.