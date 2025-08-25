Скидки
«Именно это и делает ситуацию такой опасной». Даннер высказался о «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер поделился мнением о выступлении австрийской команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне «Королевских гонок».

«Что действительно опасно, так это тот факт, что у них нет возможности контролировать ситуацию. Если знаешь, что машина слишком медленная, начинаешь специально работать над этим. Но если не в курсе, почему сегодня всё хорошо, а завтра плохо, значит, что-то фундаментально не так. Именно это и делает ситуацию такой опасной. Потому что если эта ошибка носит структурный характер, она может повториться в новом автомобиле в 2026 году», — приводит слова Даннера Ran.

