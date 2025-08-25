Самая скоростная трасса Российской Дрифт Серии примет шестой этап RDS GP

30-31 августа состоится шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) сезона-2025. Самая скоростная в календаре турнира трасса «Игора Драйв» станет ареной сражения пилотов и команд в рамках предфинального уикенда RDS GP, который пройдёт на классической конфигурации автодрома и станет ключевым в гонке за титулы по итогам сезона.

Фото: RDS GP

Основными претендентами на победу на «Игора Драйв» станут спортсмены, которые перед стартом уикенда занимают пять первых позиций в личном зачёте. Антон Козлов (Carville Racing), Артём Шабанов (TimeUp) и Дамир Идиятулин (Fresh Racing) ведут между собой плотное сражение за лидерство. Сейчас в гонке за титулом их разделяют считаные баллы, так что любая помарка способна перечеркнуть шансы на итоговую победу.

Тимофей Добровольский (Takayama Forward Auto) дебютную победу в RDS GP одержал на предыдущем этапе в Красноярске, однако в 2023-м именно молодой пилот выиграл квалификацию на залитом дождём асфальте «Игора Драйв». Претендентом на победу можно считать и лидера «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадия Цареградцева, который в 2024 году именно на этой трассе выиграл квалификацию с феноменальным результатом в 100 баллов в каждой из двух попыток. В сезоне-2025 «Царь» ещё не побеждал, но все шансы открыть счёт победам есть.

Фото: RDS GP

Хороших результатов можно ожидать от двух ветеранов российского дрифта. Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) был близок к 20-й победе в RDS GP в Красноярске, но пока довольствовался вторым местом. Евгений Лосев (Fresh Racing) имел шансы выиграть в Москве на ADM Raceway, но в силу проблем с техникой также занял второе место.

Нельзя сбрасывать со счетов Илью Полищука из Predator Drift Team, который в 2024 году по уайлд-кард на «Игора Драйв» впервые в карьере попал в тройку призёров этапа RDS GP, а сейчас получил поддержку команды на полный сезон. Сам коллектив Predator Drift Team вместе с Александром Абрамовым и Алексеем Козловым также вернётся в строй на своей домашней трассе после вынужденного пропуска уикенда на «Красном кольце».

Фото: RDS GP

Домашним предстоящий уикенд будет и для Carville Racing, за которую выступают два пилота из Санкт-Петербурга — Григорий Бурлуцкий и Иван Пальмин. Вместе с ними коллектив представляют Артём Лейтис (Сортавала, Карелия) и Антон Козлов (Ульяновск), возглавляющий турнирную таблицу по итогам пяти этапов. Все четверо могут обеспечить команде хороший результат в рамках этапа в Северной столице.

Впервые на классической конфигурации «Игора Драйв» поедут Кирилл Мацкевич (TimeUp), Данила Воробьёв (LUKOIL Racing Drift Team), Артур Зелёный (Star Për Stars Aimol), Пётр Бородин (Takayama Forward Auto), Анатолий Кизин (VSTeam) и Дмитрий Щербина («Автобан»).

Расписание 6-го этапа RDS GP 2025 на «Игора Драйв»:

30 августа, суббота:

9:15-14:30 — квалификация

14:50-15:40 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

16:00-19:00 — парные заезды Топ-32.

31 августа, воскресенье:

11:15-12:15 — парад пилотов и автограф-сессия

12:40-14:20 — парные заезды Топ-16

15:20-17:40 — парные заезды Топ-8 / Топ-4/ финал

18:00 — церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома «Игора Драйв», так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.

Фото: RDS GP

Статистика RDS GP на «Игора Драйв» (классическая конфигурация):

2022 год:

Квалификация: Евгений Лосев (100 баллов)

Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Евгений Лосев, Леонид Шнайдер

2023 год:

Квалификация: Тимофей Добровольский (94 балла):

Топ-3 парных заездов: Чарльз НГ (победитель), Георгий Чивчян, Дмитрий Ермохин

2024 год (7-й этап):

Квалификация: Аркадий Цареградцев (100 баллов)

Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Георгий Чивчян, Аркадий Цареградцев.

