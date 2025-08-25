Даннер назвал пилотов, которых «Ред Булл» мог бы взять в напарники Ферстаппену

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер предположил, кого из пилотов «Ред Булл» мог бы пригласить в команду в качестве напарника Макса Ферстаппена.

«Есть несколько имён, которые на слуху. Исак Хаджар действительно набирает обороты. Есть также Арвид Линдблад из Формулы-2, очень талантливый и очень быстрый. Юки Цунода теоретически тоже всё ещё в деле. Но главная проблема не в гонщике, а в машине. Пока автомобиль не заработает, второй пилот также не сможет рассчитывать на то, чтобы быть в двух десятых позади Ферстаппена, что, однако, должно быть минимумом», — приводит слова Даннера Ran.

