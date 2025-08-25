Инсайдер ответил, какой должна быть позиция Расселла по новому контракту с «Мерседесом»

Журналист и инсайдер Тим Хаурани поделился мнением о ситуации с гонщиком Джорджем Расселлом, который пока не заключил новый контракт с «Мерседесом». Действующий контракт британца с немецкой командой рассчитан до конца 2025 года.

«Если посмотреть на ситуацию с точки зрения Джорджа, то будет понятно, что он хочет безопасности в долгосрочной перспективе. К тому же если «Мерседес» справится с регламентом 2026 года, то никто не захочет получить шанс выиграть чемпионат, а потом внезапно потерять место. Так что будь я на месте Джорджа, то определённо настаивал бы как минимум на трёх годах плюс опция. Джордж проявил себя невероятно в этом году. Это лучшее, что я когда-либо видел в его исполнении», — сказал Хаурани в The Ringer Podcast.

