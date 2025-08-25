Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Инсайдер ответил, какой должна быть позиция Расселла по новому контракту с «Мерседесом»

Инсайдер ответил, какой должна быть позиция Расселла по новому контракту с «Мерседесом»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист и инсайдер Тим Хаурани поделился мнением о ситуации с гонщиком Джорджем Расселлом, который пока не заключил новый контракт с «Мерседесом». Действующий контракт британца с немецкой командой рассчитан до конца 2025 года.

«Если посмотреть на ситуацию с точки зрения Джорджа, то будет понятно, что он хочет безопасности в долгосрочной перспективе. К тому же если «Мерседес» справится с регламентом 2026 года, то никто не захочет получить шанс выиграть чемпионат, а потом внезапно потерять место. Так что будь я на месте Джорджа, то определённо настаивал бы как минимум на трёх годах плюс опция. Джордж проявил себя невероятно в этом году. Это лучшее, что я когда-либо видел в его исполнении», — сказал Хаурани в The Ringer Podcast.

Материалы по теме
10 лучших пилотов первой половины сезона Ф-1: лидер рейтинга вас удивит
10 лучших пилотов первой половины сезона Ф-1: лидер рейтинга вас удивит

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android