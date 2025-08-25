Даннер назвал условие, при котором Ферстаппен покинет «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер ответил на вопрос по поводу нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. В конце июня сообщалось, что спортсмен больше не может активировать опцию о досрочном выходе из контракта с австрийским коллективом из-за истечения срока её действия.

«Удивило ли решение Макса Ферстаппена остаться в «Ред Булл»? Нет, на самом деле не удивило. Полагаю, в настоящий момент он вполне доволен. Он получил в «Ред Булл» то, что хотел, и теперь с интересом ждёт, что будет в Формуле-1 в 2026 году. Кто выйдет на первое место? Будет ли это снова «Макларен»? Идёт ли «Феррари» с Хэмилтоном? Или прорыв с Эдрианом Ньюи совершит «Астон Мартин»? Возможно, «Мерседес» будет готов к титулу. Да, он может выбирать. И поэтому ждать год не так уж и глупо. Потому что для него важно только одно: машина, на которой он будет в состоянии победить. Если «Ред Булл» не справится, он уйдёт в другое место», — приводит слова Даннера Ran.

