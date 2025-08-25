Расписание трансляций Гран-при Нидерландов — 2025

С 29 по 31 августа в Зандворте (Нидерланды) пройдет 15-й этап нынешнего сезона Формулы-1.

Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Нидерландах покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Нидерландов — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 29 августа:

13:30. Первая тренировка Гран-при Нидерландов;

17:00. Вторая тренировка Гран-при Нидерландов.

Суббота, 30 августа:

12:30. Третья тренировка Гран-при Нидерландов;

16:00. Квалификация Гран-при Нидерландов.

Воскресенье, 31 августа:

16:00. Гонка Гран-при Нидерландов.