Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расписание трансляций Гран-при Нидерландов — 2025

Расписание трансляций Гран-при Нидерландов — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

С 29 по 31 августа в Зандворте (Нидерланды) пройдет 15-й этап нынешнего сезона Формулы-1.

Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Нидерландах покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Нидерландов — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 29 августа:
13:30. Первая тренировка Гран-при Нидерландов;
17:00. Вторая тренировка Гран-при Нидерландов.

Суббота, 30 августа:
12:30. Третья тренировка Гран-при Нидерландов;
16:00. Квалификация Гран-при Нидерландов.

Воскресенье, 31 августа:
16:00. Гонка Гран-при Нидерландов.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android