Чемпион IndyCar Палоу может перейти в «Ред Булл» на место напарника Ферстаппена — источник

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» выразила заинтересованность в подписании контракта с испанским пилотом Алексом Палоу, выступающим в серии IndyCar. Об этом на своей странице в социальных сетях написал журналист Натан Браун.

«Источники сообщают, «Ред Булл» выразил заинтересованность в том, чтобы 4-кратный чемпион IndyCar стал напарником 4-кратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена. Палоу и команда Chip Ganassi Racing заявили, что не получали никакой информации. В контракте Палоу с Chip Ganassi Racing есть пункт, позволяющий перейти в команду Формулы-1», — написал Браун.

В настоящий момент напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» является Юки Цунода.

