Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Концепт-кар Mercedes-AMG побил рекорд электроседана из Китая. В заездах участвовал Расселл

Концепт-кар Mercedes-AMG побил рекорд электроседана из Китая. В заездах участвовал Расселл
Концепт-кар Mercedes-AMG GT XX
Аудио-версия:
Комментарии

Инновационный концепт-кар Mercedes-AMG GT XX за 24 часа преодолел по итальянской трассе «Нардо» 5479 км, побив тем самым рекорд, установленный китайским электроседаном XPeng P7 неделей ранее. По словам главы XPeng Хэ Сяопэна, P7 проехал за сутки 3961 км, то есть результат AMG GT XX оказался более чем на полторы тысячи километров выше.

Команда по установлению рекорда

Команда по установлению рекорда

Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, как сообщают в Mercedes-Benz, AMG GT XX проехал за 7 дней 13 минут 24 минуты 7 секунд дистанцию в 40 075 км. Создатели таким образом подчёркивают, что новый автомобиль способен за неделю объехать весь земной шар.

Концепт-кар Mercedes-AMG GT XX

Концепт-кар Mercedes-AMG GT XX

Фото: Mercedes-Benz

В общей сложности, согласно пресс-релизу немецкого концерна, AMG GT XX установил 25 рекордов, а в команду пилотов проекта вошёл в том числе пилот «Мерседеса» в Формуле-1 Джордж Расселл. Помимо британца, концепт пилотировали в том числе Дориан Пен, Ральф Арон и Марк Бассенг.

Джордж Расселл в дни заездов Mercedes-AMG GT XX

Джордж Расселл в дни заездов Mercedes-AMG GT XX

Фото: Mercedes-Benz

Концепт-кар AMG GT XX представлен в июне 2025 года. Он построен на новой платформе AMG.EA и оснащается революционными двигателями с осевым потоком, которые за счёт иной работы магнитного поля отличаются мощностью, компактными размерами, большей энергоёмкостью и более высоким крутящим моментом.

Концепт-кар Mercedes-AMG GT XX

Концепт-кар Mercedes-AMG GT XX

Фото: Mercedes-Benz

AMG GT XX оснащён тремя такими моторами — два из них образуют блок на задней оси, а третий расположен на передней оси. Силовая установка дополнена высокопроизводительной батареей с повышенной плотностью хранения энергии.

Материалы по теме
Американский гиперкар установил рекорды пяти трасс за пять дней
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android