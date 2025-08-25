Концепт-кар Mercedes-AMG побил рекорд электроседана из Китая. В заездах участвовал Расселл

Инновационный концепт-кар Mercedes-AMG GT XX за 24 часа преодолел по итальянской трассе «Нардо» 5479 км, побив тем самым рекорд, установленный китайским электроседаном XPeng P7 неделей ранее. По словам главы XPeng Хэ Сяопэна, P7 проехал за сутки 3961 км, то есть результат AMG GT XX оказался более чем на полторы тысячи километров выше.

Команда по установлению рекорда Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, как сообщают в Mercedes-Benz, AMG GT XX проехал за 7 дней 13 минут 24 минуты 7 секунд дистанцию в 40 075 км. Создатели таким образом подчёркивают, что новый автомобиль способен за неделю объехать весь земной шар.

Концепт-кар Mercedes-AMG GT XX Фото: Mercedes-Benz

В общей сложности, согласно пресс-релизу немецкого концерна, AMG GT XX установил 25 рекордов, а в команду пилотов проекта вошёл в том числе пилот «Мерседеса» в Формуле-1 Джордж Расселл. Помимо британца, концепт пилотировали в том числе Дориан Пен, Ральф Арон и Марк Бассенг.

Джордж Расселл в дни заездов Mercedes-AMG GT XX Фото: Mercedes-Benz

Концепт-кар AMG GT XX представлен в июне 2025 года. Он построен на новой платформе AMG.EA и оснащается революционными двигателями с осевым потоком, которые за счёт иной работы магнитного поля отличаются мощностью, компактными размерами, большей энергоёмкостью и более высоким крутящим моментом.

Концепт-кар Mercedes-AMG GT XX Фото: Mercedes-Benz

AMG GT XX оснащён тремя такими моторами — два из них образуют блок на задней оси, а третий расположен на передней оси. Силовая установка дополнена высокопроизводительной батареей с повышенной плотностью хранения энергии.