Инсайдер предположил, какие мысли у Тото Вольфа насчёт Макса Ферстаппена

Журналист и инсайдер Тим Хаурани поделился мыслями о потенциальных ходах немецкой команды «Мерседес» в вопросе контрактов гонщиков.

«Полагаю, у Андреа Кими Антонелли будет контракт по схеме «один плюс один», а затем в команде посмотрят, на что он способен. Возможно, Тото думает, что раз он смог справиться с Нико Росбергом и Льюисом Хэмилтоном, то, возможно, справится с Джорджем Расселлом и Максом Ферстаппеном когда-нибудь в будущем», — сказал Хаурани в The Ringer Podcast.

Ранее Хаурани ответил, какой должна быть позиция Джорджа Расселла по новому контракту с «Мерседесом».

Материалы по теме Инсайдер ответил, какой должна быть позиция Расселла по новому контракту с «Мерседесом»

Пике-младший обстрелял Ферстаппена водой: