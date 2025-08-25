Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Отмар Зафнауэр высказался о возможном переходе Серхио Переса в команду Ф-1 «Кадиллак»

Отмар Зафнауэр высказался о возможном переходе Серхио Переса в команду Ф-1 «Кадиллак»
Комментарии

Бывший руководитель «Форс Индии» и «Альпин» Отмар Зафнауэр поделился мнением о возможном переходе мексиканского гонщика Серхио Переса в американскую команду «Кадиллак».

«Если он найдёт подходящую среду, то, учитывая его опыт работы как в небольших командах с меньшим бюджетом, так и в «Ред Булл», то ему определённо будет что предложить. Возможно, Чеко стал бы хорошим дополнением для новой команды, которой на первые пару лет нужен опытный гонщик», — приводит слова Зафнауэра издание PlanetF1.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026.

Материалы по теме
Боттас и Перес отказали «Альпин» в переходе в пользу «Кадиллака» — ESPN

Фанаты Переса скандируют имя пилота на презентации «Кадиллака»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android