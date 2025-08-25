Отмар Зафнауэр высказался о возможном переходе Серхио Переса в команду Ф-1 «Кадиллак»

Бывший руководитель «Форс Индии» и «Альпин» Отмар Зафнауэр поделился мнением о возможном переходе мексиканского гонщика Серхио Переса в американскую команду «Кадиллак».

«Если он найдёт подходящую среду, то, учитывая его опыт работы как в небольших командах с меньшим бюджетом, так и в «Ред Булл», то ему определённо будет что предложить. Возможно, Чеко стал бы хорошим дополнением для новой команды, которой на первые пару лет нужен опытный гонщик», — приводит слова Зафнауэра издание PlanetF1.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026.

Фанаты Переса скандируют имя пилота на презентации «Кадиллака»: