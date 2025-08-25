«Идти вперёд, даже когда трудно». Хэмилтон обратился к фанатам перед возобновлением сезона

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», обратился к фанатам в преддверии возобновления сезона после летнего перерыва.

«Я всегда так благодарен за это время, за возможность отдохнуть и зарядиться энергией. Я много над чем размышлял. Каждый из нас сталкивается со многим как лично, так и в глобальном масштабе. Очень важно, чтобы мы приняли свет истины и любви и позаботились о себе, чтобы мы могли лучше заботиться о других. Мы не можем отводить взгляд и должны продолжать идти вперёд, даже когда это трудно», — написал Льюис в социальных сетях.