Окружение Палоу отрицает контакты с «Ред Булл» по поводу перехода чемпиона в Ф-1 — SM

Окружение 28-летнего испанского гонщика и четырёхкратного чемпиона серии IndyCar Алекса Палоу, выступающего за Chip Ganassi Racing, отрицает серьёзные, предметные контакты с командой «Ред Булл» по поводу перехода Алекса в Формулу-1, сообщили в SoyMotor.

Также, по данным издания, в окружении считают появившиеся в СМИ слухи по поводу ухода в «Королевские гонки» — фейковыми.

Испанский гонщик дебютировал в открытых колёсах в 2014-м — в открытом чемпионате Евроформулы в составе команды «Кампос» — выиграл три гонки и занял третье место. В 2015-м ушёл в GP3 и продолжил представлять «Кампос», победив один раз в финальном этапе сезона. В 2017-м выступал в японской Формуле-3, а в 2018-м в Супер-Формуле.

В 2019-м переехал в США и стал гонщиком IndyCar, завоевав четыре титула (2021, 2023, 2024 и 2025).