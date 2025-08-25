Скидки
Баррикелло обозначил, когда Хэмилтон сможет начать побеждать в «Феррари»

53-летний бразильский автогонщик и бывший пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло высказался о выступлениях семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона за коллектив «Феррари».

«Он супергонщик, который заслуживает всего, чего добился в прошлом. Дело не в том, что он разучился пилотировать болид. Я абсолютно уверен, что Хэмилтон сможет снова победить, если машина «Феррари» 2026 года будет достаточно хороша, чтобы бороться за титул», — приводит слова Баррикелло Mirror.

Бразильский гонщик и новоиспечённый чемпион NASCAR в Бразилии выступал за «Феррари» на протяжении шести сезонов — с 2000-го по 2005-й.

