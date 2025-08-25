Скидки
Попов — о слухах про Палоу в «Ред Булл»: зачем убивать свою репутацию на фоне Ферстаппена?

Российский комментатор Алексей Попов отреагировал на возможный переход четырёхкратного чемпиона IndyCar Алекса Палоу в состав «Ред Булл» в Формуле-1.

«Интересный слух о Палоу. Сезон-то у них уже заканчивается, и он в принципе освободится после Зандворта. То есть теоретически с Монцы он свободен до конца этого года. И уже говорят, что [Юки] Цуноду собираются менять в «Ред Булл» на Палоу. И суперлицензия у него, в отличие от [Колтона] Херты, есть.

Но вот так, без опыта взять, сесть в проблемный, даже для тех, кто был с опытом и вкатом в этой системе, как [Лиам] Лоусон и Цунода, «Ред Булл» и поехать концовку сезона… Зачем убивать свою репутацию на фоне Макса? Сейчас он герой и четырёхкратный чемпион, а здесь оказаться на последнем месте на стартовой решётке много раз подряд на незнакомых трассах. Он хоть и испанец, но всю дорогу выступает в Америке.

Честно говоря, этот слух мне представляется странным, но посмотрим. Нет дыма без огня. Может, на следующий год попробуют его выкупить у Chip Ganassi Racing», — сказал Алексей на своём YouTube-канале.

