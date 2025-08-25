Скидки
Вольф — о Расселле: лучшего пилота мы и желать не могли
Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о британском гонщике коллектива Джордже Расселле.

«Он делает всё возможное. Мы всегда можем на него положиться. Он также поддерживает отличные отношения с нашими партнёрами и участвует в коммерческих мероприятиях, которые укрепляют его собственный бренд и бренд команды. Лучшего пилота мы и желать не могли», — приводит слова Вольфа издание Formula.hu.

Расселл дебютировал в Формуле-1 в 2019 году в составе «Уильямса», а в 2022-м стал боевым пилотом «Мерседеса». Свою последнюю победу одержал на Гран-при Канады — 2025, который состоялся 15 июня.

