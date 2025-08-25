«Видел людей, у которых не было мотивации». Окон сравнил «Хаас» и «Альпин»

Французский гонщик Формулы-1 Эстебан Окон из команды «Хаас» сравнил свой новый коллектив с «Альпин», за который выступал ранее.

«К нам не всегда прислушивались. И именно поэтому некоторые проблемы всё ещё остаются после пяти лет работы в этой команде. По сравнению с моим предыдущим опытом в «Хаасе» здоровая среда. Как я уже сказал, никто не прячется. Если мы что-то делаем неправильно, то говорим об этом открыто и надеемся, что больше так не сделаем. И мы сразу же обговариваем все детали в конце уикенда после гонки.

И это хорошо, ведь если ты не будешь говорить об ошибках — а именно это я испытывал раньше, — то ты будешь повторять их снова. Вот что главное. Эта команда невероятно мотивирована. Это может показаться безумием, но в прошлом я видел людей, у которых не было мотивации, даже когда они работали в паддоке Формулы-1. Это, наверное, худшее.

Для такого гонщика, как я, который вкладывает душу и пот в работу, чтобы сделать всё идеально до того, как выйду на трассу, когда приезжаешь и видишь, что кто-то только проходит чек-ин в понедельник, это довольно тяжело. И я видел такое в прошлом», — приводит слова Окона издание Autosport.