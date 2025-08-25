Скидки
«Пирелли» установит рекорд на Гран-при Нидерландов Формулы-1

Один из крупнейших производителей автомобильных шин в мире «Пирелли» установит новый рекорд по количеству участий в Гран-при Формулы-1 на ближайшем этапе в Нидерландах.

Для итальянского производителя этап в Зандворте станет 500-м. В честь этого на каждом комплекте каждого болида на шинах будет специальная наклейка «500 ГП».

Вторым по количеству проведённых Гран-при является компания Goodyear — 494.

Производитель шин «Пирелли» непрерывно выполняет свои функции в «Королевских гонках» с 2011 года. Своё первое появление в автоспорте в «Пирелли» совершили в 1925 году, просуществовав до 1957-го, работая как с Формулой-1, так и её сериями-предшественницами. Второй приход был с 1980 по 1991 год.

