Баррикелло объяснил, что делает борьбу Норриса и Пиастри захватывающей

53-летний бразильский автогонщик и бывший пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло объяснил, что делает борьбу пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса захватывающей.

«Это хорошая борьба. Для всего мира — это непредсказуемая борьба. И никто не знает, кто победит, что делает всё ещё более захватывающим», — приводит слова Баррикелло издание Mirror.

После 14 этапов в сезоне-2025 австралийский пилот Пиастри является лидером чемпионата — 284 очка. Его напарник из Британии Норрис идёт вторым, имея на своём счету 275 баллов. «Макларен» с большим отрывов лидирует в Кубке конструкторов — 559 очков.

Гран-при Нидерландов пройдёт с 29 по 31 августа в Зандворте.