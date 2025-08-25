Скидки
Вольф — об Антонелли: 18-летний пилот никогда не дебютировал в болиде, способном побеждать

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф объяснил подписание контракта с Андреа Кими Антонелли.

«Мы знали, что значит посадить за руль 18-летнего парня. Знали, что это очень многообещающе, но мы также понимали, что это будет сопряжено с большим давлением. 18-летний гонщик никогда в истории не дебютировал за рулём машины, с которой можно выигрывать гонки. Знаете, с самого начала я говорил, что будут дни и уикенды, когда мы будем рыдать навзрыд, но будут и яркие моменты.

Именно так и происходит. Он учится, переучивается, развивается, иногда совершает ошибки, но в то же время он чрезвычайно быстр. Наш проект по развитию Кими Антонелли идёт полностью по плану», — приводит слова Вольфа издание Formula.hu.

