«Топ-уровень». Окон рассказал, что его удивило в «Хаасе»

Аудио-версия:
Комментарии

Французский гонщик Формулы-1 Эстебан Окон из команды «Хаас» рассказал, что его удивило в американском коллективе.

«Я не собираюсь утверждать, что в «Хаасе» всё идеально. Конечно, есть вещи, которые нам нужно улучшить. Но с тех пор, как я присоединился к команде, у нас есть очень прочная база для работы, и мы движемся вперёд. И я доволен тем, как всё проходит. Чтобы сделать руль с двойным сцеплением, команде потребовался всего месяц – это просто смешно, насколько маленький срок.

Я был невероятно удивлён этим, и я никогда не видел, чтобы какая-либо другая команда делала такое, даже крупные, с которыми я работал. Обычно на это уходит много времени. Нас называют самой маленькой командой, и это так. Но подобная реакция – топ-уровень», — приводит слова Окона издание Autosport.

Комментарии
