Вольф: Антонелли — пилот высочайшего класса с лучшими результатами в юниорах

Вольф: Антонелли — пилот высочайшего класса с лучшими результатами в юниорах
Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о навыках Андреа Кими Антонелли.

«В его таланте нет сомнений. Он молодой гонщик, но эти машины очень сложные. С шинами здесь происходит другая и сложная работа, и за последние два-три месяца мы не смогли обеспечить ему и Джорджу стабильную машину, на которой они могли бы чувствовать себя уверенно. Возможно, это было непросто для обоих пилотов. Возможно, Джорджу благодаря его опыту иногда удавалось удачно выйти из ситуации.

Но родители Кими поддерживают его и создают прекрасные условия. Существует баланс между давлением и эмоциями. Он молодой пилот высочайшего класса, я ни разу в этом не сомневался. Для меня никогда не было никаких сомнений. Это молодой парень, у которого лучшие результаты в юниорской серии с точки зрения скорости и рекордов», — приводит слова Вольфа издание Formula.hu.

