Баррикелло прокомментировал тактику «Макларена» в отношении Норриса и Пиастри

53-летний бразильский автогонщик и бывший пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло прокомментировал подход «Макларена» к борьбе Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Борьба Норриса и Пиастри — полностью открытая. Просто приятно видеть, что у команды есть разные стратегии, потому что, когда вы придерживаетесь определённой тактики, всё зависит от того, кто выиграет квалификацию. Поскольку есть и другие болиды, которые тоже пытаются победить, вы должны направить одну машину в одном направлении, а другую — в другом на благо команды. Поэтому иногда всё происходит так, как вы и представить себе не могли», — приводит слова Баррикелло издание Mirror.

