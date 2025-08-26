Скидки
«Стал частью чего-то волшебного». Баррикелло объяснил, почему его взяли в «Феррари»

53-летний бразильский автогонщик и бывший пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло объяснил, почему его пригласили в «Феррари» в 2000-м.

«Карьера в «Феррари»? Это было волшебно. У «Феррари» на протяжении 19 лет не было ни одной победы, и внезапно я стал частью чего-то волшебного. Люди знали, как сильно мне нравится настраивать машину, и я думаю, это то, что «Феррари» было необходимо.

Им нужен был тот, кто присоединился бы к большой команде, чтобы улучшить её настройки. Я пробовал все шины, я пробовал настройки, я пробовал много всего. В 1999-м со Стюартом, на действительно хорошей машине, я показал, что с подходящим болидом я способен подняться на вершину», — приводит слова Баррикелло издание Mirror.

Комментарии
