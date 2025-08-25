Скидки
Авто Новости

Гасли — о работе с Бриаторе: для Флавио даже небо не предел

Гасли — о работе с Бриаторе: для Флавио даже небо не предел
Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли из команды «Альпин» высказался о своих отношениях с исполнительным советником коллектива Флавио Бриаторе.

«Должен сказать, СМИ, вероятно, знают его лучше и рассказывают о нём больше историй, чем я, потому что я по-настоящему познакомился с ним только с тех пор, как он приехал в прошлом году. Как и всем, нам нужно было время, чтобы раскрыться и понять характеры друг друга, и в начале это было сосредоточено на выступлениях на трассе. Чем больше мы работаем вместе, тем крепче становится наша связь, и теперь мы лучше понимаем друг друга и то, как действуем и будем действовать.

Он пригласил меня на свою яхту, и я провёл с ним некоторое время. Было приятно узнать, каково его видение, чего он хочет от команды. Он был очень успешным бизнесменом и имеет большой опыт работы как в Формуле-1, так и за её пределами. Он настоящий лидер. В конечном счёте, это то, чего я хочу — побеждать. Некоторые команды, очевидно, этого хотят, но реальность такова, что они всегда довольствуются своим нахождением в середине стартовой решётки. Для Флавио нет пределов, даже небо не предел для Флавио.

Он действительно предан Формуле-1 и команде, чтобы вернуть Энстоун на первое место, как это было какое-то время назад, и, очевидно, ситуация изменилась. Но он прекрасно это осознаёт и также хочет, чтобы это произошло вновь, для чего прилагает все усилия», — приводит слова Гасли издание Racingnews365.

