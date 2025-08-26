Пообщавшийся с сотрудниками «Феррари» журналист оценил вероятность возвращения Сайнса

Известный журналист Скотт Митчелл-Мальм ответил на вопрос по поводу потенциального возвращения испанского гонщика Карлоса Сайнса в «Феррари». Итальянскую команду спортсмен покинул по окончании прошлого сезона Формулы-1. Сейчас Карлос выступает за «Уильямс».

«Что касается тех высокопоставленных сотрудников «Феррари», с которыми я общался, как официально, так и неофициально, то не поступало никаких предложений [по составу пилотов], и я не думаю, что есть какие-то ожидания, кроме продолжения работы с Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном», — сказал Митчелл-Мальм в The Race F1 Podcast.

