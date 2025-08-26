Скидки
Даннер назвал условие, при котором «Макларен» вмешается в очную борьбу Пиастри и Норриса

Даннер назвал условие, при котором «Макларен» вмешается в очную борьбу Пиастри и Норриса
Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер поделился мнением о подходе «Макларена» по отношению к своим пилотам – Ландо Норрису и Оскару Пиастри.

«Я считаю, что у команды очень чёткая позиция: главное, чтобы гонщик «Макларена» стал чемпионом. Кто именно им в итоге окажется, не имеет большого значения. Победа в Кубке конструкторов практически гарантирована, и пока никто не оказывает серьёзного давления извне. В настоящий момент «Ред Булл» и Макс Ферстаппен слишком слабы для этого. «Макларен» вмешается только в том случае, если под угрозой будут находиться цели более высокого уровня. Если Ферстаппен по какой-либо причине снова вернётся к победам, то ход действий может измениться», — приводит слова Даннера Ran.

От чемпиона из «Феррари» до новой надежды «Ред Булл» — кого ждать в Ф-1 в ближайшее время
От чемпиона из «Феррари» до новой надежды «Ред Булл» — кого ждать в Ф-1 в ближайшее время

