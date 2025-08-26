Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Указан пилот, которого Хорнер хотел видеть в «Ред Булл», если уйдёт Ферстаппен — источник

Указан пилот, которого Хорнер хотел видеть в «Ред Булл», если уйдёт Ферстаппен — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист Скотт Митчелл-Мальм заявил, что Кристиан Хорнер рассматривал испанца Карлоса Сайнса («Уильямс») как потенциального сменщика Макса Ферстаппена в команде, если бы нидерландец решил уйти.

«Я знаю, что единственным местом, откуда следили за Карлосом, был «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Сайнс был частью очень и очень агрессивного плана, идея которого Хорнеру очень понравилась. Если Ферстаппен уйдёт, у команды высвободилась бы куча денег, не было бы потенциальной напряжённости или чего-то подобного, о чём стоило бы беспокоиться», — сказал Митчелл-Мальм в The Race F1 Podcast.

Напомним, 9 июля «Ред Булл» объявил об уходе Хорнера из команды. Новым главой австрийского гоночного коллектива стал Лоран Мекис.

Материалы по теме
Инсайдер предположил, какие мысли у Тото Вольфа насчёт Макса Ферстаппена

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android