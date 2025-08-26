Указан пилот, которого Хорнер хотел видеть в «Ред Булл», если уйдёт Ферстаппен — источник

Известный журналист Скотт Митчелл-Мальм заявил, что Кристиан Хорнер рассматривал испанца Карлоса Сайнса («Уильямс») как потенциального сменщика Макса Ферстаппена в команде, если бы нидерландец решил уйти.

«Я знаю, что единственным местом, откуда следили за Карлосом, был «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Сайнс был частью очень и очень агрессивного плана, идея которого Хорнеру очень понравилась. Если Ферстаппен уйдёт, у команды высвободилась бы куча денег, не было бы потенциальной напряжённости или чего-то подобного, о чём стоило бы беспокоиться», — сказал Митчелл-Мальм в The Race F1 Podcast.

Напомним, 9 июля «Ред Булл» объявил об уходе Хорнера из команды. Новым главой австрийского гоночного коллектива стал Лоран Мекис.

