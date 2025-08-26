Скидки
Журналист назвал двух пилотов, которых бы взял в «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена

Известный журналист Скотт Митчелл-Мальм предположил, каких пилотов могла бы рассматривать австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» в случае ухода её лидера Макса Ферстаппена.

«Я бы пошёл за Карлосом Сайнсом и Джорджем Расселом, потому что, очевидно, если бы Ферстаппен покинул «Ред Булл», то перешёл бы в «Мерседес». Так что я чувствую, что Сайнс был на радаре «Ред Булл», — заявил журналист в The Race F1 Podcast.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 194 очка. Лидером является «Макларен», на счету которого 559 баллов.

Пообщавшийся с сотрудниками «Феррари» журналист оценил вероятность возвращения Сайнса

