«Тогда это сыграет решающую роль». Эстебан Окон — об ожиданиях на оставшуюся часть сезона

Пилот «Хааса» Эстебан Окон поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я действительно горжусь всеми в команде за то, что нам удалось добиться успеха и стать лучше. Сейчас мы находимся в хорошей позиции. Нам и дальше нужно выкладываться каждый раз, и тогда это сыграет решающую роль в конце года», — приводит слова Окона Racingnews365.

Окон перешёл в «Хаас» по окончании прошлого сезона. В настоящий момент Эстебан занимает 10-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 27 очков. Лидером чемпионата является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 284 балла.

Главные новости дня:

