Эксперт: многие в «Феррари» были бы рады возвращению Карлоса Сайнса

Известный эксперт и журналист Скотт Митчелл-Мальм высказал мнение, что многие сотрудники «Феррари» были бы рады возвращению испанского гонщика Карлоса Сайнса. Испанец покинул итальянскую команду по окончании прошлого сезона Формулы-1. Сейчас Карлос выступает за «Уильямс».

«Думаю, в «Феррари» на самом деле были бы рады возвращению Сайнса больше, чем, думают некоторые. В этой команде о нём придерживаются невероятно высокого мнения. Так что, думаю, его возвращению были бы рады. Полагаю, найдётся много людей, которые – этот комментарий никак не связан с выступлением Льюиса Хэмилтона – были бы абсолютно согласны продолжить работу вместе с Сайнсом», — сказал Митчелл-Мальм в The Race F1 Podcast.

«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота: