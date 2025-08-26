Боттас намекнул на скорый анонс перехода в «Кадиллак», опубликовав шуточное фото

Резервист «Мерседеса» Валттери Боттас намекнул в социальных сетях на готовящийся анонс его перехода в американскую команду «Кадиллак».

Финский гонщик опубликовал сгенерированную фотографию, на котором едет на доске для сёрфинга и держит американский флаг.

Фото: из личного архива Валттери Боттаса

Валттери Боттасу 36 лет. Минувший сезон финский пилот, дважды вице-чемпион Формулы-1, провёл за «Кик-Заубер», заняв 22-е место в личном зачёте. В 2025 году стал резервистом «Мерседеса».

Ранее портал ESPN сообщил, что Боттас и Перес отказали «Альпин» из-за предложения «Кадиллака».

