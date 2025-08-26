Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас намекнул на скорый анонс перехода в «Кадиллак», опубликовав шуточное фото

Боттас намекнул на скорый анонс перехода в «Кадиллак», опубликовав шуточное фото
Комментарии

Резервист «Мерседеса» Валттери Боттас намекнул в социальных сетях на готовящийся анонс его перехода в американскую команду «Кадиллак».

Финский гонщик опубликовал сгенерированную фотографию, на котором едет на доске для сёрфинга и держит американский флаг.

Фото: из личного архива Валттери Боттаса

Валттери Боттасу 36 лет. Минувший сезон финский пилот, дважды вице-чемпион Формулы-1, провёл за «Кик-Заубер», заняв 22-е место в личном зачёте. В 2025 году стал резервистом «Мерседеса».

Ранее портал ESPN сообщил, что Боттас и Перес отказали «Альпин» из-за предложения «Кадиллака».

Материалы по теме
Боттас и Перес отказали «Альпин» в переходе в пользу «Кадиллака» — ESPN

Боттас показал забавное видео про «Кадиллак»

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android