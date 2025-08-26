Скидки
Видео: «Кадиллак» опубликовал тизер на фоне ожиданий анонса по составу пилотов

Видео: «Кадиллак» опубликовал тизер на фоне ожиданий анонса по составу пилотов
Американская команда «Кадиллак» представила тизер на фоне ожиданий по анонсу состава пилотов. Видео появилось в социальных сетях гоночного коллектива. Ожидается, что «Кадиллак» может объявить состав гонщиков в 17:00 по московскому времени.

«Кадиллак» опубликовал тизер на фоне ожиданий по анонсу состава пилотов:

Напомним, 25 ноября 2024 года Формула-1 подтвердила, что достигла принципиальной договорённости с General Motors и её брендом «Кадиллак» об участии в чемпионате мира. Гоночный коллектив из США станет 11-й командой «Королевских гонок» с сезона-2026.

Ранее на скорый анонс перехода в «Кадиллак» намекнул финн Валттери Боттас.

