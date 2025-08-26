Скидки
Команда Формулы-1 «Кадиллак» назвала пару пилотов на сезон-2026

Боевыми пилотами «Кадиллака» в следующем сезоне Формулы-1 станут мексиканец Серхио Перес и финн Валттери Боттас. Об этом информирует пресс-служба американской команды.

Напомним, 25 ноября 2024 года Формула-1 подтвердила, что достигла принципиальной договорённости с General Motors и её брендом «Кадиллак» об участии в чемпионате мира. Гоночный коллектив из США станет 11-й командой «Королевских гонок» с сезона-2026.

Боттас в настоящий момент является резервистом немецкой команды Формулы-1 «Мерседес». Перес покинул «Ред Булл» по окончании прошлого сезона.

Боттас и Перес отказали «Альпин» в переходе в пользу «Кадиллака» — ESPN

Фанаты Переса скандируют имя пилота на презентации «Кадиллака»:

