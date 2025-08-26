В Nissan выпустили последний GT-R в кузове R35

Компания Nissan объявила о выпуске последнего экземпляра Nissan R35 GT-R. Эта модель встала на конвейер в 2007 году и за прошедшие с тех пор 18 лет была выпущена тиражом в 48 тыс. штук. Последним R35 GT-R стал автомобиль в премиальном исполнении T-Spec, он выкрашен в тёмно-фиолетовый оттенок Midnight Purple и куплен неназванным клиентом из Японии.

Последний Nissan R35 GT-R Фото: Nissan

Напомним, Nissan GT-R был выделен из линейки Skyline, которая появилась в 1957 году. Автомобиль оснащался 3,8-литровым двигателем VR38DETT V6 с двойным турбонаддувом, и если вначале его мощность составляла 353 кВт (480 л. с.), то с 2017 года она выросла до 419 кВт (570 л. с.). При этом самым мощным вариантом R35 GT-R считается GT-R NISMO от автоспортивного подразделения Nissan, двигатель которого выдаёт 441 кВт (600 л. с.).

Последний Nissan R35 GT-R Фото: Nissan

Кроме того, Nissan R35 GT-R пять раз становился чемпионом Super GT GT500, трижды выигрывал титул Super GT GT300, а также победил в «12 часах Батёрста» и первенствовал на этапах Blancpain Endurance Series. Ещё одним достижением модели можно назвать попадание в Книгу рекордов Гиннесса — в 2016 году на специально подготовленном MY16 R35 GT-R Масата Кавабата проехал в дрифте на скорости 304,96 км/ч, установив мировой рекорд по самому быстрому заезду в управляемом заносе.