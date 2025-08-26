Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серхио Перес сделал первое заявление после перехода в «Кадиллак»

Серхио Перес сделал первое заявление после перехода в «Кадиллак»
Аудио-версия:
Комментарии

Мексиканский гонщик Серхио Перес дал комментарий по поводу перехода в «Кадиллак». Боевым пилотом американской команды спортсмен будет в следующем сезоне Формулы-1.

«Подписание контракта с командой Формулы-1 «Кадиллак» – новая и невероятно захватывающая глава в моей карьере. После наших первых бесед я почувствовал страсть и решимость, стоящие за этим проектом. Для меня большая честь стать частью команды, с которой мы можем развиваться вместе, чтобы со временем претендовать на победу.

«Кадиллак» – легендарное имя в американском автоспорте, и помочь вывести такую фантастическую компанию в Формулу-1 станет огромной ответственностью. Горжусь тем, что с самого начала был частью такого амбициозного и значимого проекта. Верю, что вместе мы сможем помочь превратить эту команду в настоящего претендента на победу. Мы рассчитываем на поддержку со всего континента и хотим, чтобы все нами гордились», — приводит слова Переса пресс-служба «Кадиллака».

Материалы по теме
Официально
Команда Формулы-1 «Кадиллак» назвала пару пилотов на сезон-2026

Фанаты Переса скандируют имя пилота на презентации «Кадиллака»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android